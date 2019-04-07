رياضة | خيتافي ينعش آماله باللعب في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيتافي ينعش آماله باللعب في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزز خيتافي، آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بعد فوزه على ضيفه أتلتيك بيلباو (1-0) اليوم الأحد في المرحلة الـ31 من الدوري الإسباني.

ويدين خيتافي، بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنجل لويس رودريجيز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (78).

ورفع خيتافي، رصيده لـ50 نقطة في المركز الرابع، المؤهل للعب بدوري أبطال أوروبا، وتوقف رصيد أتلتيك بلباو عند 43 نقطة في المركز الثامن.