رياضة | موعد مباراة الزمالك Vs حسنية أغادير اليوم الأحد 7-4-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك Vs حسنية أغادير اليوم الأحد 7-4-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل نادي حسنية أغادير المغربي، نظيره فريق الزمالك المصري، اليوم الأحد 7 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام المباراة بين الزمالك ضد حسنية أغادير المغربي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين نادي حسنية أغادير المغربي، ضد فريق الزمالك عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يعلق على اللقاء المعلقان : علي محمد علي - جواد بدة.

واحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حيث خاض خلالها 6 مباريات في هذا الدور من البطولة، وفاز في مبارتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة واحدة، وسجل الزمالك 9 أهداف في هذا الدور من البطولة ومني مرماه ب 6 أهداف.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الزمالك المصري، ضد فريق حسنية أغادير المغربي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.