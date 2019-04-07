رياضة | محمد عودة يعلن تشكيل بتروجيت لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عودة يعلن تشكيل بتروجيت لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بتروجت كلا من :-

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حسام حسن - أحمد زولا - محمود صلاح - أحمد عفيفي - أحمد عبد الرسول - أحمد العجوز - حميد ماو - حمادة طلبة - مراون النجار - شكري نجيب - محمد صبحي.

أما البدلاء :-

أحمد تمساح - مؤمن إيراهيم - محمد فييرا - كريس جادي - إسلام صيام - محمود عماد - أحمد النفراوي.