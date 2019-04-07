رياضة | بول بوجبا و5 لاعبين في طريقهم للرحيل عن مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا و5 لاعبين في طريقهم للرحيل عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن إغراءات الأندية الأوروبية تهدد مانشستر يونايتد بخسارة 6 لاعبين في الصيف المقبل على رأسهم الفرنسي بول بوجبا.

وأشارت إلى أن بوجبا مطلوب في ريال مدريد، ويطلب الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 500 ألف إسترليني من أجل التجديد.

وأوضحت أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا ينتهي عقده في الموسم المقبل، ولم يوافق على التجديد حتى الآن، ويتلقى اهتمامًا من باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

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وصرح مؤخرًا وكيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، بأن اللاعب أصبح منفتحًا على الرحيل عن مان يونايتد، ويأتي الاهتمام الأكبر من جانب يوفنتوس.

وأفادت بأن لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا اقترب كثيرًا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لا سيما أن عقده مع اليونايتد ينتهي في الموسم الحالي.

وعلى شاكلة هيريرا، ينتهي عقد خوان ماتا هذا الموسم ويجري اللاعب مفاوضات مع أكثر من نادٍ يأتي على رأسها برشلونة.

ويعد المدافع الإيفواري إيريك بايلي هو آخر المرشحين لمغادرة قلعة "أولد ترافورد" هذا الموسم بعد أن تراجع عدد دقائق مشاركته في المباريات في ظل وجود اهتمام من ريال مدريد.