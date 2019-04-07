اونلاين | كورة ستار Zamalik .. مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7

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يدخل الزمالك مواجهة الليلة ويغيب عن الفريق أحد أبرز عناصره هذا الموسم وهو الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق نظراً لإيقافه وهو ما جعل المدير الفنى للفريق الأبيض فى حيره حول تحديد بديله حيث يفاضل المدرب السويسرى بين الثنائى محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز "زيزو" للدفع بأحدهما لتعويض غياب ساسى وهو ما سيحسمه المدرب السويسرى خلال الساعات الجارية بشكل نهائى وذلك بعد الوقوف على مستوى الثنائى من خلال التدريبات الأخيرة على أن يعوض غياب كهربا المستبعد لرؤية جروس وذلك بالدفع بأحمد سيد زيزو فى مركز الجناح الأيسر وإبراهيم حسن فى مركز الجناح الأيمن.

كما جاءت جاهزية الثنائى محمود علاء وعبد الله جمعة بعد تعافيهما من الإصابات المختلفة التى أبعدتهما عن الفريق مؤخراً بمثابة حيرة أخرى للمدرب السويسرى ولكنه مُفيدة له لخوض لقاء أغادير بأفضل تشكيلة لديه مع وجود عناصر مميزة على مقاعد البدلاء تستطيع المساهمة فى اللقاء فى حالة الحاجة إلى جهودهم وذلك وفقا لأحداث المباراة وقد يفضل جروس عودة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى على حساب بهاء مجدى مع الاحتفاظ بعلاء على مقاعد البدلاء كبديلاً للثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغنى خاصة مع ظهور الأخير بمستوى مميز فى المباريات الأخيرة.