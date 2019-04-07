اونلاين | يلا شوت - Youtube HD بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغاديراليوم بث مباشر

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يواجه فريق الزمالك المصري نظيره حسنية أغادير المغربي، مساء اليوم على ملعب أدرار، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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وتذاع المباراة بتمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة BeIN SPORTS HD1 .

ويحل الزمالك متصدر المجموعة الرابعة ضيفًا ثقيلًا على حسنية أغادير ثاني المجموعة الأولى بالمغرب في مباراة قوية، يتسلح خلالها أصحاب الأرض بعامل الجمهور، لتحقيق نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب بعد أسبوع.

ويفقد الزمالك العديد من العناصر المؤثرة، حيث يفتقد جهود نجمه الأبرز فرجاني ساسي بسبب الإيقاف، وهو نفس سبب غياب المغربي حميد أحداد، كما يغيب محمود كهربا لأسباب فنية، وحازم إمام للإصابة.