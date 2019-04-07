اونلاين | HD شاهد الان بث حي مباراة النجم الساحلي vs الهلال بث مباشر HD

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HD شاهد الان بث حي مباراة النجم الساحلي vs الهلال بث مباشر HD

في يونيو 2017، خرج الهلال السوداني بتعادل إيجابي 1-1 أمام مضيفه النجم الساحلي بمدينة سوسة، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتتجدد المواجهة بينهما، هذا الموسم، في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

HD شاهد الان بث حي مباراة النجم الساحلي vs الهلال بث مباشر HD

وبعد 22 شهرًا، يعود الهلال مرة أخرى لمواجهة النجم الساحلي في ملعبه، غدًا الأحد، لكن تشكيلة الفريق الأزرق، فقد هيكله الأساسي عما كان عليه في 2017، بينما الشيء الوحيد الذي لم يتغير، كان هو المدرب نبيل الكوكي.



HD شاهد الان بث حي مباراة النجم الساحلي vs الهلال بث مباشر HD