اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال| بث مباشر ES Sahel vs alhilal يلا شوت

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يلا شوت مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال| بث مباشر ES Sahel vs alhilal يلا شوت

رفضت اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني السبت، طلب الهلال بتأجيل مباراته المؤجلة والمبرمجة هذا الأسبوع أمام فريق الهلال كادقلي.

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يلا شوت مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال| بث مباشر ES Sahel vs alhilal يلا شوت

وكانت لجنة المسابقات، برمجت مباراة الهلال أمام مضيفه الهلال كادقلي، لتلعب يوم 10 أبريل/نيسان الجاري بمدينة كادقلي جنوب السودان.

يلا شوت مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال| بث مباشر ES Sahel vs alhilal يلا شوت