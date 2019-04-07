اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر 7-4-2019 كأس الكونفيدرالية

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مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر 7-4-2019 كأس الكونفيدرالية

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مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر 7-4-2019 كأس الكونفيدرالية

الزمالك يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لتسهيل مهمته في لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل، على استاد الجيش الثالث بالسويس، والسويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك استدعى للقاء اليوم قائمة تضم كل من: "محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح - حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام - طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر - عمر السعيد وخالد بوطيب"، وشهدت القائمة استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا ومصطفى فتحى وحازم إمام للإصابة، وحميد أحداد وفرجانى ساسى للإيقاف، وأحمد مدبولى وأيمن حفنى لأسباب فنية.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر 7-4-2019 كأس الكونفيدرالية

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مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر 7-4-2019 كأس الكونفيدرالية

تأهل فريق الزمالك المصري لدور ربع النهائي بعد صدارة مجموعته في البطولة بتسع نقاط حققها الفريق عن طريق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات أخرى كما تلقى خسارة في دورى المجموعات، وكذلك تأهل الفريق المغربي حسنية أغادير، بعد حصده المركز الثاني بالمجموعة بحصوله على ثمانية نقاط، حققها بفوزين وتعادلين وكذلك تلقى الخسارة في مباراتين، وقد صعد الفريق على حساب حامل اللقب الماضي فريق الرجاء الرياضي.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر 7-4-2019 كأس الكونفيدرالية

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القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الزمالك وحسنية أغادير بالكونقدرالية

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر 7-4-2019 كأس الكونفيدرالية

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر 7-4-2019 كأس الكونفيدرالية