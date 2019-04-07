انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد كأس آسيا.. قطر تُتوج بلقب بطولة الشرطة الدولية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 05:08 مساءً - تُوّج المنتخب القطري للشرطة لكرة القدم بلقب بطولة الشرطة الدولية، بعد فوزه على نظيره التركي بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة إسطنبول مساء السبت.

وكانت البطولة الدولية قد انطلقت في الأول من شهر أبريل الجاري، بمشاركة 8 منتخبات قسمت على مجموعتين.

وكان المنتخب القطري للشرطة قد تأهل إلى النهائي على حساب نظيره الروسي في "المربع الذهبي" بعد الفوز بهدفين نظيفين، أحرزهما أحمد رجا وفهد الشمري.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت "العنابي" في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تركيا وإيطاليا وأذربيجان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا وقبرص وروسيا و"البوسنة والهرسك".

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ونظمت مديرية الشرطة في إسطنبول البطولة الدولية للشرطة، في إطار احتفالات الذكرى السنوية الــ 174 لتأسيس الشرطة التركية.

وسلم قائد شرطة إسطنبول، مصطفى جاليشكان، كأس البطولة للأبطال القطريين، في المسابقة الكروية التي حضرها لفيف من القيادات الشرطية الدولية والتركية.

بدوره أهدى رئيس الاتحادين العربي والقطري الرياضي للشرطة، العميد خالد بن حمد العطية، لقب البطولة الدولية إلى رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.