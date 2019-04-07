انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة يضع يده على الليغا بفوز شاق على الأتلتيكو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 05:08 مساءً - اقترب نادي برشلونة خطوة إضافية من لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه ومطارده المباشر أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة، في القمة التي احتضنها ملعب "كامب نو"، مساء السبت، في إطار لقاءات الجولة الـ31 من المسابقة المحلية.

بهذه النتيجة، ابتعد العملاق الكتالوني بفارق 11 نقطة محلِّقاً في سماء الليغا بـ73 نقطة، مقابل 62 لأتلتيكو مدريد، الذي فشل مجدداً في الفوز على البارسا.

وإلى تفاصيل المباراة، تلقى أتلتيكو مدريد ضربة قاسية في الشوط الأول بطرد مهاجمه الإسباني ذي الأصول البرازيلية دييغو كوستا، لشتمه حكم اللقاء في الدقيقة الـ28.

ورغم النقص العددي انتظر برشلونة حتى الدقائق الـ5 الأخيرة لهز شباك الحارس السلوفيني المتألق يان أوبلاك، مرة بتسديدة من خارج منطقة العمليات للأوروغوياني لويس سواريز، ومرة أخرى بمهارة فنية رفيعة من زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورفع ميسي عدد أهدافه في الليغا هذا الموسم إلى 33، مبتعداً بـ13 هدفاً عن "العضاض" سواريز، قبل موقعة برشلونة المهمة أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، واصل ريال مدريد نتائجه المتذبذبة حتى مع عودة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إلى مقاعد البدلاء؛ إذ حقق فوزاً شاقاً على حساب ضيفه إيبار بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بين الطرفين على ملعب "سانتياغو برنابيو".

أنهى إيبار الشوط الأول متقدماً على "أصحاب الأرض والجمهور" بهدف نظيف سجَّله مارك كاردونا في الدقيقة الـ39.

وعادَل الفرنسي كريم بنزيما الكفة في الدقيقة الـ59، ثم عاد اللاعب ذاته لتسجيل هدف الانتصار قبل 9 دقائق من صافرة النهاية.

وكان الريال قد حقق فوزاً صعباً على ضيفه هويسكا (3-2) بالجولة الـ29، قبل أن يسقط الفريق الملكي في الجولة الماضية بملعب "مستايا"، معقل فالنسيا، بنتيجة (1-2).

بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، في حين توقف رصيد إيبار عند 39 نقطة بالمركز الحادي عشر.