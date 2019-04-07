شكرا لقرائتكم خبر عن 10 انتصارات أفريقية حققها الأهلي تمنحه الأمل في عودة إعجازية أمام صن دوانز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هزيمة كارثية بخماسية نظيفة نالها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على يد مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، بمدينة بريتوريا، التي احتضنت عصر أمس السبت، لقاء الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018-2019.

الأهلي بات في مهمة شبه مستحيلة خلال لقاء العودة المقرر إقامته السبت المقبل، بملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث بات مطالبًا بالفوز بفارق 6 أهداف، أو على أقل تقدير الفوز بخماسية نظيفة ومعادلة الكفة واللجوء لركلات الترجيح لتحديد مصير بطاقة الترشح لنصف النهائي.

النتائج التي تسجل «ريمونتادا» للأهلي في مواجهة صن داونز، حيث سبق وأن حققها الفريق الأحمر خلال 10 مناسبات بتاريخ مشاركاته الأفريقية، وهو مانستعرضه في التقرير التالي.

في دور الـ 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1981 يفوز الأهلي على فريق كامبالا سيتي الأوغندي بخماسية نظيفة في القاهرة.

ذهاب ثمن نهائي أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982 يحسمه الأهلي بنتيجة (5-0) على حساب يانج أفريكانز التنزاني بملعب القاهرة.

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إياب ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1983 يتمكن الأهلي من دك حصون كانون ياوندي الكاميروني بخماسية نظيفة بملعب القاهرة الدولي.

وفي لقاء دور الـ 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1986 حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على هاي لاندرز بطل سيشل بخمسة أهداف دون رد.

وبستة أهداف دون رد ينجح الأهلي في تحقيق فوز عريض على حساب ليوبارز الكيني بإياب دور الـ 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987.

ويستهل الأهلي مشواره ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1990 بفوز كاسح على الاتحاد الليبي بخماسية نظيفة بالقاهرة.

سيمبا التنزاني كان له نصيباً من الخماسية النظيفة على يد الأهلي في مناسيتين الأولى في دور الـ 16 لأفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1993، والثانية في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال في النسخة الجارية 2018-2019.

إياب ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2001 يشهد على انتصار أهلاوي بنتيجة (5-0) على حساب سان ميشيل بطل جزيرة سيشل.

سداسية نظيفة يدك بها الأهلي شباك فيلا الأوغندي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2005 بملعب الكلية الحربية بالقاهرة.