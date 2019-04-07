شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي يشكر اللاعبين على أدائهم أمام بيراميدز رغم الخسارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة، عن ارتياحه بما قدمه لاعبي الفريق من أداء مميز في مواجهة براميدز رغم الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف عثمان، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «اللاعبون قدموا أداء قتالى ورجولي طوال المباراة، لذلك أتوجه لهم بكل شكر وتقدير، الفريق أظهر معدنه الأصيل حينما تعرض لظروف صعبة بتلقي هدفين في البداية وطرد محمد مجدي، إلا أنه كان متماسكا في كل خطوطه وقريبا من تحقيق التعادل بعدما قلص الفارق لهدف واحد».

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وواصل: «المكسب الأساسي من المباراة هو الروح التي ظهرت على اللاعبين ومدى حزنهم الكبير بعد الخسارة، وإصرارهم في كل دقيقة على بذل قصارى جهدهم».

وأكمل عثمان: «واجهنا فريق ميزانيته تتخطى مئات الملايين وأبرم تعاقدات بمبالغ كبيرة، إلا أن لاعبي الفريق على قدر المسئولية وبذلوا جهدهم لاستمرار التفوق مثلما حدث في لقاء الدور الأول إلا أن التوفيق لم يكن حليفهم».

وأوضح: «الأهداف الثلاثة التي اهتزت بها شباك الفريق كان فيها توفيق كبير للفريق المنافس بالإضافة إلى إضاعة أكثر من فرصة تهديف محققة كانت كفيلة بتحقيق التعادل على أقل تقدير وإلغاء هدف صحيح قبل نهاية الشوط الأول، سنبنى على ما قدمه لاعبي الفريق في مباراة اليوم من أجل استمرار الأداء المميز وتحقيق نتائج تكون على قدر طموحات الجماهير».

واختتم رئيس الإسماعيلي حديثه: «طالبت اللاعبين بطي تلك الصفحة سريعا والتركيز في المواجهات المقبلة، لدينا أفضلية على المنافسين في المؤجلات، نتطلع لهدف أساسي وهام بتحقيق مركز ضمن الأربعة الكبار من أجل السعي نحو العودة للمشاركة القارية من جديد».