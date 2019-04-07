شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة تمنح الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة «أغادير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مواجهة مرتقبة تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع مضيفه حسنية أغادير المغربي، مساء اليوم الأحد، بذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

الزمالك تأهل لربع النهائي عقب تصدر مجموعته خلال مرحلة المجموعات، في حين صعد بطل المغرب لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

الزمالك لم يخسر أي مباراة ذهاب خاضها في المغرب، خلال 3 مرات أمام أندية مختلفة على مدار مشواره الإفريقي.

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وكانت أول مباراة ذهاب يخوضها الزمالك بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2002 أمام الرجاء البيضاوي، وفرض الفارس الأبيض التعادل السلبي في مركب محمد الخامس، الأمر الذي سهل كثيراً من مهمته في معانقة الأميرة السمراء في لقاء الإياب.

ثاني مواجهات الزمالك في المغرب خلال لقاء ذهاب بمباراة تقام بنظام «الذهاب والإياب»، كانت في عام 2012 بمواجهة المغرب الفاسي بدور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا وحقق الفارس الأبيض الانتصار بثنائية نظيفة.

يستمر مسلسل النتائج المميزة للزمالك في مباريات الذهاب أمام الأندية المغربية بملعبها ويحقق أبناء ميت عقبة تعادلاً بطعم المكسب في مواجهة اتحاد طنجة المغربي بنتيجة (0-0) في دور الـ16 المكرر للكونفيدرالية في نسختها الجارية.

ليستمر الزمالك لا يعرف معنى الخسارة في ذهاب مبارياته الإفريقية بالأدوار التي تلعب بنظام الذهاب والإياب أمام أندية المغرب، وهو ما تمني جماهير الأبيض أنفسها بتكراره في مواجهة الليلة أمام حسنية أغادير.

بقى أن نذكر أن الزمالك قد واجه أندية المغرب في 15 مباراة رسمية على المستوى الإفريقي، ونجح بطل مصر في حسم 9 مواجهات لمصلحته، في حين خسر في مباراتين وتعادل في 4 مناسبات.