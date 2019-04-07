شكرا لقرائتكم جروس يفاضل بين علاء وعبد الغني في دفاع الزمالك ضد حسنية أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر كرستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك على الدفع بمحمود الونش فى مركز قلب الدفاع أمام حسنية أغادير في المباراة التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم بالمغرب في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويفاضل المدير الفني للزمالك بين الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني من أحل البدء بأحدهما بجوار الونش في التشكيل الأساسي.

وجاء ظهور محمود علاء بمستوي جيد في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة ليدرس جروس عودته لقيادة الدفاع علي حساب عبد الغني وهو ما سيتم حسمه في الساعات القادمة.

وقرر الجهاز الفني للزمالك إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في فندق الإقامة ثم يعلن الجهاز الفني تشكيل مباراة حسنية أغادير على أن يتحرك الفريق في السابعة مساءا نحو ملعب ادرار الذي يستضيف المباراة والمقرر لها التاسعة من مساء اليوم.