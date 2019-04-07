شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه غزال السوس.. حكاية نادى حسنية أغادير وسبب تسميته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق نادى الزمالك، اليوم، نظيره المغربى حسنية أغادير، فى لقاء الذهاب من الدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى التاسعة من مساء اليوم بمدينة أغادير بالمغربية.

ونادى حسنية أغادير، وتنطق "أكادير" باللهجة المغربية، نادى كرة قدم مغربى من مدينة أكادى، يشارك فى الدورى المغربى للمحترفين، تم تأسيسه عام 1946، وتذكر عدد من المواقع الجماهيرية المغربية، أن النادى تم تأسيسه على يد بعض رجال الحركة الوطنية فى المغرب، ردا منهم على قيام الفرنسيين وحدهم بتأسيس الأندية الرياضية، والتى كانت تخضع جميعا للحماية الفرنسية.

واتفق أفراد مجموعة مؤسسى هذا النادى على تسميته حسنية تعبيرا عن تشبثهم بهويتهم المغربية، أما الشق الثانى فيأخذه من المدينة التى يقه فيها مقره، وهى مدينة أغادير، وبحسب موقع الأندية المغربية، عاصمة السياحة فى المغرب، وتقع جنوب المغرب على الساحل الأطلسى فى منطقة سوس ذات الغالبية الامازيغية، واسم المدينة "أغادير" هى كلمة امازيغية تعنى الصور أو الحصن.

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ويُلقب النادى بـ"غزال سوس" نسبةً إلى المنطقة والإقليم المنتمى له بمدينة أغادير، والتى تشتهر بساحل سوس، حيث كان من المقترح أن يتم تسمية النادى بـ "نضال منطقة سوس الساحلية" قبل أن يستقر مؤسسوه على الاسم الحالى.

ويلعب الفريق الذى استطاع أن يفوز فى موسم 2001 - 2002 بأول لقب للدورى المغربى واستطاع أن يحافظ على اللقب للمرة الثانية، بقميص بخليط من اللونين الأبيض والأحمر، حيث تم اختيار تلك اللونين رمزا للفريق يمثلان الوطن والسلم.