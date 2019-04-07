شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى المحلى بعد خماسية صن دوانز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى, بدأ الجهاز الفنى للقلعة الحمراء بقيادة الارجويانى مارتن لاسارتى، استعدادات الفريق الجادة، للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل غدا الاثنين ، لمواجهة مصر المقاصة الأربعاء المقبل فى إطار الجولة 28 من منافسات الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلى.. الأحمر يعود إلى بتروسبورت

موعد مباراة الأهلى ..ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع مصر المقاصة فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت بالتجمع بعد غياب حيث لعب اخر مباراياته فى استاد برج العرب بالاسكندرية والذى انتهى بفوز قاتل على الاتحاد السكندرى فى الوقت بدل الضائع بهدفين نظفيين أحرزهما على معلول وصالح جمعة.



الاهلى وصن دوانز

موعد مباراة الأهلى..التعادل أو الخسارة يحكم أحلام اللقب

موعد مباراة الأهلى..ويخشى الأحمر التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة جراء توابع خسارة جنوب افريقيا المذلة، حيث سيفقد المنافسة على اللقب المحلي حينها مما يتسبب فى تأزم الأمور فى موسم سئ للنسيان، ففقدان نقطتين أو ثلاث نقاط قد يتسبب فى تحطيم حلم الحفاظ على اللقب خاصة فى ظل منافسة الزمالك المستمرة وتصدره بفارق نقطتين .



الاهلى والاتحاد السكندرى (3)

موعد مباراة الاهلى.. وليد سليمان وشريف يشاركان فى التدريبات

Advertisements

موعد مباراة الاهلى ..يشارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل غدا الاثنين ، وذلك بعد ما تعافى سليمان من إصابة الركبة ، وأصبح جاهزا للمشاركة بأمر الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.



الاهلى والاتحاد السكندرى (4)

وفى السياق ذاته ينتظم حارس المرمى شريف إكرامى، في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه أيضا من إصابته فى عضلة السمانة، والذى قد شارك في مران الغائبين عن رحلة جنوب أفريقيا الأخيرة، ليعلن جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تام بعدما أنهى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق في عضلة السمانة.

موعد مباراة الاهلى..سعد سمير يجرى أشعة

موعد مبارة الاهلى .. فى الوقت ذاته أجرى سعد سمير، مدافع الأهلي، أشعة على ركبته للوقوف على مدى إصابته التى تعرض لها في مباراة صن داونز السبت فى ذهاب دور الثمانية فى دورى ابطال افريقيا.

وكان مدافع الأهلى سعد سمير قد تعرض للإصابة في ركبته خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي السبت الماضى، حيث منى مرماه بهدف قد يسأل عنه وبعدها اضطر للخروج مصابا وأمطر مرمي الأهلى بأربعة أهداف ليخسر الأحمر بخماسية نظيفة ، وحل ياسر إبراهيم بدلا منه.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا؛ استعدادا لمواجهة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ 28 بمسابقة الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت.