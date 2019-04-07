بتروجت يهاجم الاتحاد بـ عفيفى وشكرى نجيب...

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جدة - عمرو شويل أعلن محمد عودة المدير الفنى لبتروجت تشكيلة فريقه التى ستخوض مباراة الإتحاد السكندرى بعد قليل فى الجولة الـ28 للدورى باستاد الجيش بالسويس. وضمت التشكيلة كلا من:- حراسة المرمى: محمد صبحى الدفاع: حسام حسن – أحمد عبد الرسول – مروان النجار – حمادة طلبه Advertisements الوسط: زولا – أحمد العجوز – حميد ماو – محمود صلاح الهجوم: شكرى نجيب – أحمد عفيفى يدخل بتروجت المباراة فى المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 25 جمعهم من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 10 والخسارة فى 12.

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