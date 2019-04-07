شكرا لقرائتكم 4 أرقام سلبية للإسماعيلى بعد السقوط بثلاثية أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الإسماعيلى خسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار الجولة الـ28 بمسابقة الدورى المحلى. مواجهة ترتب عليها مجموعة الأرقام نستعرض أبرزها كالتالى.. -تلقى الفريق أول هزيمة محلية تحت إشراف البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى. -الهدف الثالث لمحمود متولى هذا الموسم مع الإسماعيلى والخامس عشر له بشكل عام. Advertisements -ثانى بطاقة حمراء يتعرض لها الفريق والتى كانت من نصيب محمد مجدى. -الإسماعيلى يخسر فى الدورى بعد 136 يوم وكانت اخر هزيمة تلقاها الفريق أمام الانتاج الحربى فى 21 نوفمبر الماضى. الإسماعيلى هذا الموسم لعب 24 مباراة فاز فى 9 وخسر 7 وتعادل 8 وله 23 هدفا وعليه 23 هدفا فى المركز السابع برصيد 35 نقطة وهداف الفريق كريم بامبو برصيد 4 أهداف.

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