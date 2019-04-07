شكرا لقرائتكم كهربا ينهى برنامجه التأهيلى تحت إشراف أيمن عبد العزيز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، البرنامج التأهيلى الموضوع له تحت إشراف أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق الأبيض، بعد استبعاده من مواجهة حسنية أغادير المغربى وفقا لرؤية السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق.

بذلك سيكون محمود كهربا جاهزا للعودة إلى الزمالك وفقا لرؤية جروس عقب عودة الفريق الأبيض من المغرب، غداً الإثنين، عقب عودة البعثة إلى القاهرة عقب الانتهاء من مواجهة حسنية أغادير فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

ويرتبط الزمالك بعد مواجهة حسنية أغادير بمباراة مع المصرى، يوم الخميس القادم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن الأسبوع الثامن والعشرين بالدورى وسيحسم جروس عقب عودة البعثة البيضاء من المغرب موقف كهربا من المواجهة القادمة بعد الإطلاع على تقرير أيمن عبد العزيز بشأن اللاعبين المستبعدين من رحلة المغرب ومنهم كهربا.