شكرا لقرائتكم أول رد فعل من الخطيب على خماسية صن داونز ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى استيائه من الخسارة القاسية التى تعرض لها الفريق أمام صن داونز في جنوب أفريقيا، وذلك عقب وصول البعثة صباح اليوم قادمة من بريتوريا.
وطلب الخطيب تقريراً من خالد الدرندلي أمين صندوق النادي ورئيس البعثة في جنوب أفريقيا عن رحلة بريتوريا والتى انتهت بخسارة تاريخية للأهلي في دوري أبطال أفريقيا.
وخسر الاهلي من صن داونز أمس، السبت، بملعب الأخير بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وطلب رئيس النادي الاهلي من أمين الصندوق تقريراً مُفصّلاً عن بعثة الفريق في جنوب أفريقيا وتقييمه لألتزام اللاعبين خلال رحلة جنوب أفريقيا وغيرها من الأمور المتعلقة بالرحلة واللقاء الذى تكبّد فيه الأحمر خسارة قاسية.
كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم قادمة من جنوب أفريقيا عقب الخسارة من صن داونز ويبدأ الأهلي صباح غداً الاستعداد لمباراة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري، ثم يلعب مع صن داونز السبت المقبل فى إياب دور الثمانية.
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