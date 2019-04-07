شكرا لقرائتكم الأهلي يلجأ إلى جماهيره لتحقيق المعجزة أمام صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن مجلس الإدارة أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يطالب فيه بزيادة عدد الجماهير بمباراة صن داونز إلى 60 ألف مشجع بدلا من 10 آلاف كما تم تحديدها من قبل.

وقال مرجان أن النادي خاطب اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير نظرا لأهمية المباراة، وحاجه الفريق لجماهيره في هذه المباراة.

وكان النادي قد تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على إقامة مباراة الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا ببرج العرب.

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وخسر الأهلي أمس بنتيجة 5/0 أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، ويحتاج للفوز 6/0 للتأهل إلى نصف النهائي للموسم الثالث على التوالي.