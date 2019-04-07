شكرا لقرائتكم دورتموند يفكر بالتعاقد مع البرازيلي فيلبي لويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن هانز-يوأخيم فاتسكه، المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن النادي يفكر في ضم المخضرم البرازيلي فيلبي لويس، لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي تصريحات لمحطة (سكاي) التلفزيونية، قال فاتسكه يوم الأحد: عندما تسمع أن لاعبا مثل هذا يمكن انتقاله في السوق بشكل حر، فإنك ستمعن التفكير في هذا الأمر على الأقل، ونحن على الأرجح في هذا الوضع بالتحديد.

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في الوقت نفسه، أكد فاتسكه أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن انتقال اللاعب عاما (33 عاماً) وزاد: فالموضوع بعيد عن حالة السخونة الموجودة في وسائل الإعلام.

وحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن النادي نجح في بحثه عن مدافع أيسر في مدريد، وأضافت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي الذي شارك مع منتخب بلاده في 38 مباراة يمكنه الانتقال بشكل حر في الصيف المقبل لأن عقده ينتهي مع أتلتيكو مدريد نهاية الموسم الحالي.

وأعرب فاتسكه أن السن المتقدمة نسبيا للويس ليس معيارا لاستبعاده، وقال إن فرص العثور على لاعبين في سن 19 وسن 21، قليلة وأضاف: وعندما تجد لاعبا يمتلك خبرة أكبر قليلا، فإن هذا ليس خطأ من حيث المبدأ.