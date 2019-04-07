شكرا لقرائتكم البولندي ليفاندوفسكي يدخل تاريخ الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ خامس لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم يتخطى حاجز الـ200 هدف.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين ليساهم في الفوز المثير لبايرن على ضيفه بوروسيا دورتموند 5 -صفر مساء السبت في قمة البوندسليغا، ورفع المهاجم البولندي رصيده من الأهداف خلال مسيرته في الدوري الألماني إلى 201 هدف.

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وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله ماتس هوملز في الدقيقة العاشرة وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 17 وأضاف خافيير مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 41 ثم سجل سيرجي نابري الهدف الرابع في الدقيقة 43 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والخامس لبايرن في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، استعاد بايرن ميونخ صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة بفارق نقطة أمام دورتموند ملاحقه المباشر وتتبقى ست مباريات على نهاية الموسم.

وخلال آخر عشر مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات ، قبل هذه المباراة، حقق بايرن الفوز في خمس مباريات مقابل ثلاثة انتصارات لدورتموند وتعادلين.