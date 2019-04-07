سوبر كورة.. شاهد ماذا فعلت خماسية صن داونز فى "أمح" الأهلاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة المشجع الأهلاوى ذو القدرات الخاصة "أمح الدولى"، فيديو لرد فعله عقب خسارة الأهلى بنتيجة 5 /0 من صن داونز الجنوب الأفريقى فى دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا. Advertisements

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