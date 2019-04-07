شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الاتحاد يتعادل مع بتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة من مساء اليوم فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره بتروجت فى إطار الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، سجل الأهداف رزاق سيسيه للاتحاد، بينما سجل للفريق البترولى شيمليس بيكلى.

ويدخل الاتحاد السكندرى اللقاء وهو فى المركز التاسع برصيد 32 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.