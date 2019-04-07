شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. عزاء سعد سليط نجم المنصورة الأسبق بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام غدًا الإثنين عزاء الراحل سعد سليط نجم المنصورة السابق فى عصرها الذهبى الذى وافته المنية منذ أيام قليلة بالحامدية الشاذلية.
يتلقى العزاء فى الرحل سعد سليط وأسرته وزملائه فى الجيل الذهبي للمنصور وفى مقدمتهم ثروت فرج أسامة سطوحي ومحمد بدير الذين حرصوا على التواصل مع محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق ورئيس جمعية اللاعبين القدامى من أجل حجز مكان العزاء فى الحامدية الشاذلية وهو ما تم بالفعل.
وكانت جمعية قدامي اللاعبين قد كرمت عددًا من النجوم القدامى على رأسهم الراحل سعد سليط حيث تم تسلمت ابنته درع التكريم خلال الحفل الذى أقيم بمسرح وزارة الشباب والرياضة
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