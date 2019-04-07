شكرا لقرائتكم خبر عن أول هزيمة بعد 136 يوما.. 5 ملامح من خسارة الإسماعيلى من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الإسماعيلى خسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الـ28 بمسابقة الدورى المحلى. مواجهة ترتب عليها مجموعة الأرقام نستعرض أبرزها كالتالى: -تلقى الفريق أول هزيمة محلية تحت إشراف البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى. Advertisements -الهدف الثالث لمحمود متولى هذا الموسم مع الإسماعيلى والخامس عشر له بشكل عام. -ثانى بطاقة حمراء يتعرض لها الفريق والتى كانت من نصيب محمد مجدى. -الإسماعيلى يخسر فى الدورى بعد 136 يوما، وكانت آخر هزيمة تلقاها الفريق أمام الإنتاج الحربى فى 21 نوفمبر الماضى. الإسماعيلى هذا الموسم لعب 24 مباراة فاز فى9 وخسر 7 وتعادل 8 وله 23 هدفا وعليه 23 هدفا فى المركز السابع برصيد 35 نقطة وهداف الفريق كريم بامبو برصيد 4 أهداف.

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