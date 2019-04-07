شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعرض لاعبى فريقه للبيع باستثناء لاعب واحد.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حسام عزو، نائب رئيس نادى غزل المحلة والمشرف العام على الكرة بالنادى، أن إدارة النادى اتخذت قراراً بعدم الإبقاء على أى لاعب بالفريق، حال وجود عرض رسمى للرحيل مهما كان اسم اللاعب، باستثناء لاعب واحد فقط وهو محمد البشبيشى حارس مرمى الفريق والذى تم التعاقد معه فى يناير الماضى قادماً من صفوف الجزيرة المطروحى.
وأكد عزو أن إدارة النادى بدأت عقد جلسات مكثفة مع خالد عيد المدير الفنى للفريق لحسم قائمة اللاعبين الذين سيقرر عيد الإبقاء عليهم ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، موضحاً أن استمرار خالد عيد على رأس القيادة الفنية للفريق أمر محسوم بالنسبة لإدارة النادى، وأن بقاءه مديرا فنيا للفريق الموسم المقبل مطلب جماهيرى وشعبى من جانب جماهير غزل المحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر غزل المحلة يعرض لاعبى فريقه للبيع باستثناء لاعب واحد.. تعرف عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.