شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعرض لاعبى فريقه للبيع باستثناء لاعب واحد.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حسام عزو، نائب رئيس نادى غزل المحلة والمشرف العام على الكرة بالنادى، أن إدارة النادى اتخذت قراراً بعدم الإبقاء على أى لاعب بالفريق، حال وجود عرض رسمى للرحيل مهما كان اسم اللاعب، باستثناء لاعب واحد فقط وهو محمد البشبيشى حارس مرمى الفريق والذى تم التعاقد معه فى يناير الماضى قادماً من صفوف الجزيرة المطروحى.

وأكد عزو أن إدارة النادى بدأت عقد جلسات مكثفة مع خالد عيد المدير الفنى للفريق لحسم قائمة اللاعبين الذين سيقرر عيد الإبقاء عليهم ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، موضحاً أن استمرار خالد عيد على رأس القيادة الفنية للفريق أمر محسوم بالنسبة لإدارة النادى، وأن بقاءه مديرا فنيا للفريق الموسم المقبل مطلب جماهيرى وشعبى من جانب جماهير غزل المحلة.