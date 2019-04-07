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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 7 أبريل 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يرفض طلبات القطبين بتأجيل مباراتىّ المقاصة والمصرى، تذاكر أمم أفريقيا 2019.. تعرف على موعد طرحها.

اتحاد الكرة يرفض طلبات القطبين بتأجيل مباراتىّ المقاصة والمصرى

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة ، ولجنة المسابقات بالجبلاية طلبات نادييّ الأهلي والزمالك بتأجيل مبارياتهما فى بطولة الدورى الممتاز بسبب مباراتى الذهاب لدور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية ، وأكد مسئولو الجبلاية فى اتصالات هاتفية مع الناديين صعوبة تأجيل أى مباراة فى الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت ورغبة الجبلاية فى انهاء المسابقة قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وليد سليمان وإكرامى يشاركان فى تدريبات الأهلى الجماعية غداً

يشارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الممتاز.

أبو تريكة يدعم الأهلي بعد خماسية صن داونز بفانلة الفريق

نشر محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام مرتدياً قميص الأهلى، وظهر على صانع ألعاب القلعة الحمراء السابق ملامح الحزن بعد خماسية صن داونز فى شباك الأحمر.

تذاكر أمم أفريقيا 2019 .. تعرف على موعد طرحها

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أعلن محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا 2019 ، و التى تقام بمصر ، فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم ، بحضور 24 منتخبا، عن تفاصيل قرعة البطولة ، و المقرر إقامتها 12 ابريل الجارى بالأهرامات .

الزمالك يُطالب اتحاد الكرة بخوض مبارياته فى الدورى قبل الأهلى

طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من اتحاد الكرة، خوض مبارياته فى بطولة الدورى قبل مباريات الأهلى أو خوض المباراتين فى نفس التوقيت معاً من أجل مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما تم رفضه من قبل اتحاد الكرة خاصة أن الأهلى لعب أمس السبت بينما الزمالك سيلعب اليوم ومن الطبيعي أن يخوض الأهلى مباراته المقبلة فى الدوري قبل الزمالك بـ24 ساعة ولكنهم أكدوا أن الأسابيع الثلاث من عمر مسابقة الدورى سيتم خوض مباريات الأهلى والزمالك فى نفس التوقيت .

تعرف على الأسعار المقترحة لتذاكر مباريات أمم افريقيا

شهدت أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر الأول لكرة القدم فى بطولة أمم أفريقيا حالة من الخلاف، بعد مطالبة البعض برفع أسعار التذاكر لتصل لـ75 و 100 جنيه للدرجة الثالثة و 150 للثانية و 250 للأولي ، تزيد فى الأدوار النهائية ، على أن يتم طرح التذاكر بأسعار أعلي لغير المصريين.

ضغوط فى الأهلى لإقالة لاسارتى بعد خماسية صن داونز

أصبح مصير الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى غامضاً بعد خسارة الفريق بخماسية نظيفة أمام صن داونز، والتي أقيمت عصر أمس السبت بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا والتي جاءت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.