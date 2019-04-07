بتروجت يهاجم الاتحاد السكندرى بـ شكرى وعفيفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عودة، المدير الفنى لبتروجت، تشكيلة فريقه التى ستخوض مباراة الاتحاد السكندرى بعد قليل فى الجولة الـ28 للدورى باستاد الجيش بالسويس. وضمت التشكيلة كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحى الدفاع : حسام حسن – أحمد عبد الرسول – مروان النجار – حمادة طلبه Advertisements الوسط : زولا – أحمد العجوز – حميد ماو – محمود صلاح الهجوم : شكرى نجيب – أحمد عفيفى ويدخل بتروجت المباراة فى المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 25 جمعها من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 10 والخسارة فى 12.

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