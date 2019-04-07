شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. سموحة يتعادل مع الحرس فى آخر مواجهة بينهما بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم فريق سموحة مع نظيره حرس الحدود فى الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى. وقبل مواجهة اليوم، سبق والتقى الفريقان فى الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى فى المواجهة التى أقيمت ببرج العرب، أقيم اللقاء يوم 19 أكتوبر وانتهى بتعادل الفريقان إيجابيا بهدف لكل منهما. سجل الأهداف حسام حسن لسموحة وإمام عاشور للحرس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلاش باك.. سموحة يتعادل مع الحرس فى آخر مواجهة بينهما بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.