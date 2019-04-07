شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير فى ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مباراة مهمة مساء الليلة أمام حسنية أغادير المغربى فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب.

يلتقى فريق الزمالك نظيره حسنية أغادير فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، قبل أن يقام لقاء العودة يوم 14 أبريل الجارى.

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الزمالك يتحدى الغيابات فى مواجهة حسنية أغادير، خاصة أن الفريق الأبيض يخوض لقاء الليلة وسط غياب أبرز النجوم وهم التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق نظراً لإيقافه، وهو ما جعل المدير الفنى للفريق الأبيض فى حيرة حول تحديد بديلة، ويفاضل المدرب السويسرى بين الثنائى محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز "زيزو" للدفع بأحدهما لتعويض غياب ساسى وهو ما سيحسمه المدرب السويسرى خلال الساعات الجارية بشكل نهائى، وذلك بعد الوقوف على مستوى الثنائى من خلال التدريبات الأخيرة، فضلا عن محمود عبد المنعم "كهربا" نظرا لاستبعاده.

الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة، من أجل الارتياحية فى لقاء العودة الذى سيشهد حضور من 10 آلاف مشجع.