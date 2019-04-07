رمضان درويش لاعب الجودو ينافس على برونزية الجائزة الكبرى فى تركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس رمضان درويش، لاعب منتخب الجودو، على الميدالية البرونزية بمنافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بتركيا، حيث يخوض مباراة المركزين الثالث والخامس فى منافسات البطولة. وجاءت منافسة درويش على الميدالية بعدما تأهل إلى نصف النهائى بوزن تحت 100 كجم أمام لاعب المجر. يذكر أن الجائزة الكبرى ضمن خطة الإعداد التى وضعها مسئولو الاتحاد برئاسة مطيع فخر الدين للبطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 23 وحتى 29 أبريل الجارى بجنوب أفريقيا.

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