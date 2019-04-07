صفحة بريزينتيشن تعلن التصنيف النهائى لمنتخبات أمم أفريقيا قبل إجراء القرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة شركة بريزينتيشن على "فيس بوك" التصنيف النهائى للمنتخبات الوطنية فى بطولة أمم أفريقيا 2019 قبل إجراء القرعة المقرر لها 12 أبريل الجارى فى منطقة الأهرامات. وجاء تصنيف المنتخبات وفقا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم كالتالى: التصنيف الأول: مصر - غانا - تونس - كوت ديفوار - الكاميرون – السنغال. Advertisements التصنيف الثانى: المغرب - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية - الجزائر - ‏مالى – غينيا. التصنيف الثالث: أوغندا - جنوب أفريقيا - غينيا بيساو - زيمبابوى - أنجولا – بوروندى. التصنيف الرابع: موريتانيا - ناميبيا - بنين - كينيا - مدغشقر – تنزانيا.

تصنيف المنتخبات

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