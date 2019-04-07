شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة سيراميكا وشبين من ملعب المقاولون إلى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى، برئاسة خالد كامل، نقل مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين المقرر إقامتها الخميس المقبل فى الجولة الخامسة والعشرون بدورى القسم الثانى إلى ستاد بتروسبورت.

جاءت هذه الخطوة من جانب مسابقات القسم الثانى لانشغال استاد المقاولون العرب الذى كانت تقام عليه مباريات سيراميكا بلقاء المقاولون العرب وحرس الحدود فى الجولة الـ29 للدورى.

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 47 نقطة وبفارق 3 نقاط عن إف سى مصر المتصدر برصيد 50 نقطة، ويأمل فى تحقيق الفوز على أمل تعثر أبناء محمد صلاح فى لقائه أمام منتخب السويس.