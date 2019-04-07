مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة لايف كورة اون لاين الاسطورة livehd7، موعدنا اليوم مع مباراة قوية وهامة تجمع ما بين فريق الهلال السوداني وفريق النجم الساحلي وذلك ضمن إطار منافسات ذهاب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على موعد اللقاء والقنوات الناقلة له، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال والنجم الساحلي اونلاين.

مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر

كورة لايف مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر، يسعي فريق النجم الساحلي اللقاء بمعنويات مرتفعة جداً حيث أنه قادم من فوز عظيم على حساب فريق اتحاد بن فردان انتهت بهدفين مقابل لا شئ، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري التونسي، وقد حصد عليهم بخوضه 17 جولة حقق الانتصار في 9، وتعادل في 6 وخسر في 2، أما عن فريق الهلال السوداني فأنه تأهل لدور المجموعة الرابعة، بعد احتل صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وقد حصد عليهم بخوضه 6 جولات حقق الفوز في 3 وتعادل مرتين وانهزم مرة، يلا شوت مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر.

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي

ومن المقرر انطلاق اللقاء اليوم الاحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، على ان تقوم قناة بي ان سبورت 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي