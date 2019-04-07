yalla-shoot-today -مباراة النادي الصفاقسي ونكانا مباشر | رابط مباراة الصفاقسي ونكانا بث مباشر | بث...

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مشاهدة مباراة النادي الصفاقسي ونكانا بث مباشر اليوم

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بداية اللقاء

هدف الاول لفريق نكانا الزامبي

افترب الشوط الاول من الانتهاء والتقديم للفريق الزامبي

بطاقة مباراة ناكانا Vs النادي الرياضي الصفاقسي



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