مشاهدة مباراة الزمالك واغادير بث مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع بلس

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على حسنية اغادير المغربي بث مباشر يلا شوت بلس حصري بدون تقطيع مساء الأحد ضمن منافسات جولة الذهاب للدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى نادى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأحد لتسهيل مهتمه في الإياب.

الزمالك أدى عدد من المباريات القوية خلال البطولة الحالية حيث تمكن من تحقيق الفوز في بداية المشوار على فريق القطن التشادي بسبعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين ليتأهل لدور الـ32 مكرر، ويواجه فريق اتحاد طنجة ليتمكن من تحقيق التعادل السلبي في المغرب، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة العودة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

بعدها تأهل الزمالك لدور المجموعات، وعلى الرغم من البداية السيئة للفريق بالهزيمة من جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل بهدف لمثله ضد نصر حسين داي الجزائري، وتعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي إلا أن الأبيض تمكن من تحقيق فوزين متتاليين على جورماهيا وبترو أتلتيكو ثم تعادل مع نصر حسين داي في الجزائر.

الاستعانة ببعض العناصر البديلة لتعويض غيابات مباراة الزمالك واغادير اليوم

ومن خلال تدريبات الفريق في المغرب فالمدير الفني السويسري كريستان جروس يفكر في الاستعانة بأحمد سيد زيزو للعب أمام الظهير الأيسر عبد الله جمعة في مباراة الزمالك واغادير بث مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع، وفى الجهة الأخرى حمدي النقاز وأمامه إبراهيم حسن على أن يشغل محمود عبد العزيز منطقة الوسط بجوار طارق حامد لتعويض غياب كل من كهربا وفرجاني ساسي وأحداد.

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في الجهة الأخرى فإن فريق حسنية أغادير المغربي ليس بالفريق السهل، حيث أوقعته القرعة بجوار الرجاء البيضاوي ونهضة بركان وأوثو الكونغولى، وتمكن من التأهل رغم استبعاد العديد من الجماهير تأهله.

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أكد المدير الفني للفريق المغربي جاموندى أنه جاهز لدخول التاريخ من بوابة العملاق المصري الزمالك، ووصف الأبيض بأنه الأفضل في البطولة والمرشح على الورق للتأهل للدور نصف النهائي، ولكنه واثق من تحقيق نتيجة طيبة على ملعبه تساعده قبل مشاهدة مباراة الزمالك واغادير بث مباشر يلا شوت الإياب الهامة التي ستقام الأسبوع المقبل على ملعب الجيش بالسويس.

انتظرونا الساعة التاسعة مساءا حيث يتم وضع الروابط قبل انطلاق اللقاء من يلا شوت بلس حصري بدون تقطيع.