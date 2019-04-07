كتب عمرو جاب الله

يدخل الزمالك تحدياً جديداً فى مشواره الأفريقى عندما يحل ضيفاً فى التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية فى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويقام لقاء العودة يوم 14 أبريل الجارى على استاد الجيش بالسويس. نستعرض فى التقرير التالى أبرز المشاهد من داخل الفريق الأبيض بجانب تاريخ مواجهاته مع الأندية المغربية.

حسنية أغادير "ثامن" أندية المغرب فى مواجهة الزمالك حسنية...

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وأرقام.. الزمالك يتحدى حسنية أغادير بسجل الانتصارات فى المواجهة الـ17 مع الأندية المغربية.. وجروس يتسلح بكتيبة بدائل بالتشكيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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