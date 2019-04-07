الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

كتب فتحى الشافعى



طلب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، تقريراً مفصلاً من خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى ورئيس بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، عن مباراة الفريق أمام صن داونز بدورى أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي من صن داونز أمس، السبت، على ملعب الأخير بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وطلب رئيس النادى الأهلي من أمين الصندوق تقريراً مُفصّلاً عن بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، وتقييمه لالتزام اللاعبين خلال رحلة جنوب أفريقيا وغيرها من الأمور المتعلقة بالرحلة واللقاء الذى تكبّد فيه...