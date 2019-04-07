تقرير.. مويس كين.. نجم جديد يبزغ في سماء إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لفت اللاعب الإيطالي الشاب مويس كين نجم فريق يوفنتوس الأنظار إليه خلال الفترة الأخيرة بعدما عادل رقم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الحالي والبيانكونيري السابق.

كين، البالغ من العمر 19 عامًا، عادل رقم بول بوجبا في موسم 2013 كأول مراهق يسجل 5 أهداف أو أكثر في موسم واحد بالكالتشيو.

انضم اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والإيفوارية إلى صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2017/2018 على سبيل الإعارة قادمًا من هيلاس فيرونا، وفي يناير 2019 حاول ميلان استقطاب اللاعب لدعم خطوطه الأمامية إلا أن يوفنتوس رفض تمامًا فكرة التخلي عن لاعبه، بحسب ما أكده مينو رايولا وكيل أعمال الإيطالي.

أول مباراة لكين بقميص السيدة العجوز كانت أمام بيسكارا في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2016/17، وشارك لمدة 6 دقائق فقط بعدما جلس على مقاعد البدلاء في 5 مباريات سابقة.

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أول أهداف صاحب الـ19 عامًا كانت في مرمى بولونيا في مباراة الجولة الـ38 للكالتشيو والتي شارك فيها كين لمدة 11 دقيقة فقط.

خلال الموسم الحالي مشاركات كين كانت على استيحاء إلا أنها كانت فعالة لدرجة كبيرة، حيث تمكن الإيطالي الشاب من تسجيل 5 أهداف خلال الخمس مباريات التي شارك بها بالدوري المحلي، كما شارك في مباراة أمام بولونيا بكأس إيطاليا وسجل هدفًا في فوز البيانكونيري بهدفين دون رد.

على المستوى الأوروبي، شارك كين في بطولة دوري أبطال أوروبا بقميص البيانكونيري نسخة 16/17، أمام اشبيليه، ليصبح أول لاعب يولد في عام 2000، يشارك في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

في النسخة الحالية شارك كين في 22 دقيقة فقط بالبطولة، أمام يونج بويز وأتلتيكو مدريد وفاز فريقه في المباراتين بنتيجة 3-0.

تألق كين في الفترة الأخيرة، جعل روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي يقوم باستدعائه في المعسكر الأخير بمارس، وشارك في مباراتي المنتخب أمام فنلندا وليشتينشتاين بشكل أساسي، سجل خلاهما هدفين.