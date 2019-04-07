بالفيديو.. تريزيجيه يصنع هدفاً في فوز قاسم باشا على بلدية أرضروم سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي حقق فريق قاسم باشا التركي انتصاراً هاماً على نظيره بلدية أرضروم سبور بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري التركي.

وشهد اللقاء تألق الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا، وصناعته لهدف الفوز لفريقه في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

وشهد اللقاء مشاركة كريم حافظ لاعب المنتخب الوطني بديلاً في الشوط الثاني في الدقيقة 53. Advertisements

وافتتح أهداف المباراة بانجالي فودي كويتا لاعب قاسم باشا في الدقيقة 29، قبل أن يُعادل صامويل ايدوك النتيجة لبلدية أرضروم في الدقيقة 61.

وأحرز كويتا هدف الفوز لقاسم باشا في الدقيقة 76 من زمن اللقاء من صناعة تريزيجيه.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد قاسم باشا إلى النقطة 37 في المركز 6 في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما بقى بلدية أرضروم في المركز 17 برصيد 22 نقطة.

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