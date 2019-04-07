النني يقود آرسنال أمام إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
يلعب الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال أساسيا في تشكيل فريقه لمباراة مضيفه إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك" في الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل الجانرز الذي أعلنه يوناي إيمري كالتالي: لينو، موستافي، سوكراتيس، مونريال، مايتلاند لينس، النني، جندوزي، كولاسيناك، أوزيل، مخيتاريان، ولاكازيت.
وبالتالي يدون النني ظهوره السادس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والثالث بشكل أساسي، بعد مشاركته أمام كل من بيرنلي وتشيلسي وكارديف وهدرسفيلد ونيوكاسل.
وبات هذا الظهور الأساسي الأول لصاحب الـ26 عامًا خارج الديار في بريميرليج منذ 15 إبريل 2018، حين شارك في خسارة آرسنال أمام مضيفه نيوكاسل (2-1) في الموسم الماضي (2017-18).
يذكر أن آرسنال بـ63 نقطة يحتل المركز الرابع مؤقتا بفارق نقطة عن توتنهام صاحب المركز الثالث، فيما يأتي إيفرتون في المرتبة العاشرة بجدول الترتيب وفي جعبته 43 نقطة.
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