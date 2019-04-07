أزمة بسيطة تفصل ريال مدريد عن ضم هازارد!

أكدت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن اللاعب البلجيكي إيدين هازارد يضغط بشكل مستمر على ناديه من أجل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

ريال مدريد نجح بالفعل في التوصل لاتفاق مع اللاعب على الانتقال لصفوفه في الصيف لكن تشيلسي مازال يصر على 116 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب.

ووفقا لصحيفة اندبندينت البريطانية يصر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على ضم هازارد مقابل 100 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي لكن تشيلسي لا ينوي بيعه بأقل من 116 مليون يورو.

ريال مدريد يأمل في سرعة وصول هازارد للفريق من أجل التفاوض مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع بوغبا الفكرة الهامة لدى زيدان بنهاية الموسم الحالي.