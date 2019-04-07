مهاجم ريال مدريد: زيدان يجب أن يضم هذا اللاعب!

طلب فيرناندو موريانتس مهاجم ريال مدريد السابق من زين الدين زيدان التحرك من أجل ضم مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. بنزيمة يقدم أفضل مستوياته بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 26 هدفا في مختلف المسابقات بالموسم الحالي بينما أفضل سجل له 28 هدفا في موسم 2015/2016. ويرى موريانتس أن ريال مدريد يجب أن يتحرك لضم مهاجم جديد في الصيف المقبل لينافس كريم بنزيمة. موريانتس اقترح العديد من الخيارات مثل هاري كين ولوكا يوفيتش وماورو ايكاردي وانتوان غريزمان لكنه فضل أن يكون اللاعب الجديد مهاجم صريح يجيد اللعب في مركز “9”.

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