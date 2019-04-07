علاء مبارك يعلق على هزيمة الأهلي القاسية أمام صن داونز

علق علاء مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، على الهزيمة الثقيلة التي تعرض له النادي الأهلي، أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكتب علاء مبارك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " معاك يا أهلي في أفريقيا وبالروح القتالية تسعدنا.. يارب".
وكان الأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتن
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