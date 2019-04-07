شوقي غريب يكشف مصير المحترفين في المنتخب الأولمبي

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن مصير اللاعبين المحترفين، في صفوف الفراعنة، بعد انضمام أكثر من لاعب محترف خلال معسكر الفريق الشهر الماضي في إسبانيا.
قال غريب لـ "الوفد"، إن الجهاز الفني يراقب جميع اللاعبين المحترفين، مشيرًا إلى انه لأول مرة يصبح لدى المنتخب الأوليمبي بيانات كاملة عن كل
وتابع أن هناك عدد آخر من اللاعبين المحترفين تواصل مع جهاز منتخب مصر وطلب الانضمام للفريق، مشيرًا إلى أن الجهاز الإداري للمنتخب لديه بيانات كاملة عن حالة كل لاعب من المحترفين.
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