محمد النني يقود أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال بقيادة الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة إيفرتون، في المباراة التي تجمع بينهماعصر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".
وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري محمد النني، للمباراة الثانية في الدوري الإنجليزي، بعد مشاركته أمام كارديف سيتي.
وضم تشكيل أرسنال كلا من:
حراسة المرمي: لينو
خط الدفاع: موستافي، سوكراتيس، مونريال
خط الوسط: نيلس، النني، جندوزي، كولاسيناك
خط الهجوم: أوزيل، لاكازيتي، مختاريان
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