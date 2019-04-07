جروس يحاضر لاعبي الزمالك قبل مواجهة حسنية أغادير

‎ قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين

في السادسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة.

ويعلن الجهاز الفني تشكيل مباراة حسنية أغادير، على

أن يتحرك في السابعة مساءً نحو ملعب أدرار الذي يستضيف المباراة، المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

يستعد الزمالك لمواجهة حسنية أغادير المغربي، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.